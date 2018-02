FW-PI: Elmshorn: Feuerwehr rettet bei Kellerbrand vier Personen über Drehleiter

Pinneberg (ots) - Elmshorn: Feuerwehr rettet bei Kellerbrand vier Personen über Drehleiter

Datum: Sonntag, 25. Februar 2018, 3.11 Uhr +++ Einsatzort: Elmshorn, Gärtnerstraße +++ Einsatz: FEU (Feuer standard) Elmshorn - Die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn ist am frühen Sonntagmorgen um 3.11 Uhr zu einer zunächst unklaren Rauchentwicklung im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Gärtnerstraße alarmiert worden. Vor Ort stellten die Kräfte ein Feuer im Keller fest. Der Fluchtweg für die Bewohner war durch das verrauchte Treppenhaus abgeschnitten. Einsatzleiter Renee Chandony entschied sich dafür, vier Personen aus dem ersten Stock (zwei Männer, zwei Frauen) über die Drehleiter in Sicherheit zu bringen. Sechs weitere Bewohner konnten in ihren Wohnungen verbleiben. Alle blieben unverletzt. Das Feuer im Keller wurde von einem Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr schnell gelöscht. Inklusive der abschließenden Belüftung dauerte der Einsatz für die 25 ehrenamtlichen Kräfte rund 50 Minuten. Die durch das gefrorene Löschwasser eisglatte Straße wurde vor dem Einrücken noch abgestreut. Kräfte FF Elmshorn: 25 mit fünf Fahrzeugen Rettungsdienst RKiSH: 2 RTW Polizei: mehrere Funkstreifenwagen.

