POL-SE: Holm - Schwerer Verkehrsunfall auf der B 431

Bad Segeberg (ots) - Auf der Bundesstraße 431 im Bereich Holm ist es am späten gestrigen Abend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befuhr der Fahrer eines Kleinwagens gegen 22 Uhr aus Richtung Heist kommend die Uetersener Straße in Richtung Holm. In einer leichten Rechtkurve kam der Fahrzeugführer mit seinem PKW aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn an, kam daraufhin ins Schleudern und prallte im weiteren Verlauf seitlich gegen einen Baum.

Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr eilten zur Unfallstelle, sicherten diese ab und begannen umgehend mit den Rettungsmaßnahmen. Der in dem Fahrzeug eingeklemmte 49-Jährige aus dem Kreis Pinneberg konnte durch die Rettungskräfte aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Er zog sich im Rahmen des Unfalls lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Hamburger Krankenhaus transportiert.

An dem Ford Focus entstand ein Totalschaden.

