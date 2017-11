POL-SE: Tornesch - "Ich bin's, deine Enkelin!" - Polizei warnt erneut vor klassischem Enkeltrick

Bad Segeberg (ots) - In Tornesch im Kreis Pinneberg hat am gestrigen Nachmittag eine bislang unbekannte weibliche Person mittels eines sogenannten "Enkeltricks" versucht, eine große Summe an Bargeld zu erlangen. Der Betrug blieb glücklicherweise im Versuch stecken. Die Polizei warnt vor dem aktuellen Hintergrund erneut vor derartigen Betrügern.

Unter dem Vorwand, dass die eigene Enkeltochter am Telefon sei und dringend Geld benötige, um eine Immobilie in der benachbarten Hansestadt Hamburg käuflich erwerben zu können, meldete sich eine weibliche Stimme auf dem Hausanschluss eines Rentnerpaares aus Tornesch und bat zur Finanzierung des Hauses um die Aushändigung eines mittleren fünfstelligen Betrags an Bargeld. Der 88-jährige Mann am anderen Ende der Leitung stimmte den Forderungen zunächst zu, nicht zuletzt deshalb, weil die junge weibliche Stimme über familiäres Detailwissen zu verfügen schien und ihr Anliegen dem Rentner dadurch recht überzeugend vorkam. Der Polizei gegenüber gab der arglose Mann später an, dass er im weiteren Verlauf des Gesprächs aufgefordert wurde, sich zu einer Sparkasse in Pinneberg zu begeben, da die örtliche Bank angeblich nicht so viel Bargeld auszahlen könne. Später würde man sich dann persönlich treffen, um das Geld zu übergeben.

Glücklicherweise wandte sich der Rentner unmittelbar im Anschluss an das Telefonat an seine 89-jährige Ehefrau, welche eigenen Angaben zufolge sofort stutzig wurde und das mysteriöse Telefongespräch mit weiteren Verwandten thematisierte. Im Ergebnis kamen die Eheleute zu dem folgerichtigen Schluss, dass es sich bei dem geführten Telefonat um einen Betrugsversuch gehandelt haben muss, infolgedessen die Tochter des Rentnerpaares die Polizei informierte. Schlussendlich gelang es der Familie dank der aufkommenden Skepsis hinsichtlich der Glaubwürdigkeit der Anruferin gemeinschaftlich, einen finanziellen Schaden rechtzeitig abzuwenden.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei aktuell und wiederholt vor derartigen Anrufen. Der sogenannte Enkeltrick ist ein bundesweites Phänomen, das oftmals durch überörtliche Täter begangen wird. Unbekannte Anrufer versuchen immer wieder mittels dieser Masche an Bargeld zu kommen.

Der Fantasie der Betrüger sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Nicht selten werden sie am Telefon aufdringlich oder betteln regelrecht um Hilfe. Oftmals verfügen die Betrüger sogar über Detailwissen und verunsichern die Bürgerinnen und Bürger dadurch enorm. Die Zielrichtung ist dabei immer dieselbe. Die "Opfer" sollen Bargeld besorgen und es den Betrügern aushändigen.

Die Polizei ruft insbesondere ältere Menschen dazu auf, bei derartigen Anrufen hellhörig zu werden und umgehend die Polizei zu informieren. Darüber hinaus rät die Polizei jüngeren Familienangehörigen, ihre lebensälteren Verwandten und Bekannten für das Thema Enkeltrick zu sensibilisieren.

Die Polizeidirektion Bad Segeberg weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass speziell für Senioreninformationen ausgebildete Sicherheitsberater für Vorträge zur Verfügung stehen. Ein Kontakt lässt sich unter 04551-884-2141 über das Sachgebiet Prävention herstellen.

Zudem können sich besorgte Bürger bei bestehender Unsicherheit im Umgang mit derartigen Anrufen an jede örtliche Polizeidienststelle oder gleichermaßen an das Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Bad Segeberg wenden. Dort erhalten vermeintliche Opfer, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter örtlicher Geldinstitute, entsprechende Hinweise.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Nico Möller

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0160-3619378

E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell