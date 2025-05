POL-PILEK: Die Motorradsicherheit im Blick

Odenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - In der Nacht zum Montag wurde in Odenbach durch Unbekannte ein Kennzeichenpaar entwendet. Eine 84-jährige Geschädigte stellte ihren grauen Opel Meriva am Sonntagabend gegen 18:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Odenbach ab. Am nächsten Morgen musste sie mit Schrecken feststellen, dass sowohl das hintere als auch das vordere Kennzeichen ihres Fahrzeuges fehlten. Bislang gibt es keine ...

