Feuerwehr Porta Westfalica

FW Porta Westfalica: 18.04.2026 - Schwerer Verkehrsunfall auf A2 - 2 Verletzte

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Porta Westfalica (ots)

📅Datum: 18.04.2026

📟Einsatzstichwort: VU Eingeklemmt, Kleinfahrzeuge Stufe 1 - PKW gg Wohnmobil 🪧Einsatzort: A2, Fr. Do, Zwischen Ellernstr. und Abfahrt Vennebeck 🔔Alarm: 12:37 Uhr 🏁Einsatzende: 13:45 Uhr

Porta Westfalica A2. Die Freiwillige Feuerwehr Porta Westfalica wurde am Samstag, 18.04.2026, gegen 12:37 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen auf der A2 alarmiert. Bei Eintreffen war niemand eingeklemmt, 2 Personen hatten sich bei dem Unfall verletzt.

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Die Einsatzstelle lag auf der A2 in Fahrtrichtung Dortmund zwischen der Autobahnbrücke Ellernstraße und der Abfahrt Vennebeck. Aus bislang unbekannter Ursache war es zwischen einem Wohnmobil und einem PKW Mercedes zu einer Kollision gekommen. Das Wohnmobil war in der Folge in die Leitplanken am rechten Fahrbahnrand eingeschlagen, es kam auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen zum Halt. Der Mercedes stand einige Meter weiter auf dem linken Fahrstreifen. Bei Eintreffen war niemand eingeklemmt. Ersthelfer hatten die beiden Personen aus den Fahrzeugen befreit und versorgt. Der Rettungsdienst übernahm die weitere Versorgung und den Transport in Kliniken nach Minden und Herford. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und nahm auslaufende Betriebsmittel mit Bindemitteln auf. Die Batterien der Unfallfahrzeuge wurden abgeklemmt. Die Einsatzstelle wurde gegen 13:30 Uhr der Polizei übergeben. Die Unfallermittlung dauert an, Autobahnmeisterei und Bergungsunternehmen waren auf der Anfahrt. Die A2 ist in Fahrtrichtung Dortmund vollgesperrt, es entstand ein erheblicher Rückstau.

Einsatzleiter: Hansfried Kuhnke; eingesetzte Kräfte vor Ort: Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache, Rettungswagen aus Porta, Vlotho und Schaumburg, NEF, Ehrenamtliche Löschgruppen: Veltheim-Möllbergen, Kleinenbremen-Wülpke, Einsatzdokumentation, Einsatzführungsdienst Einsatzende: 13:45 Uhr.

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