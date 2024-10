DPolG Hessen

DPolG Hessen: DPolG Hessen begrüßt die Überprüfung des Rotationserlasses durch Staatsminister Dr. Roman Poseck

Die DPolG Hessen begrüßt die von Innenminister Dr. Roman Poseck angekündigte Überprüfung des sogenannten Rotationserlasses. Der Landesvorsitzender DPolG Hessen, Björn Werminghaus dazu: " Der Rotationserlass ist das Ergebnis der praxisfernen und zeitlich überholten Expertenkommission. Der Erlass sorgt für unnötige Unruhe innerhalb der hessischen Polizei und verunsichert besonders junge Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Deshalb begrüßen wir, die von Innenminister Poseck angekündigte Überprüfung des Erlasses.

Der Landesvorsitzende weiter: "Der sogenannte Rotationserlass sorgt dafür, dass zu der ohnehin hohen Fluktuation im Rhein-Main-Gebiet die polizeiliche Erfahrung im Streifendienst und in den Ermittlungsdienststellen gänzlich abhandenkommt.

Jede Organisationseinheit ist froh, wenn sie junge Kolleginnen und Kollegen haben, die fünf bis zehn Jahre Diensterfahrung verfügen, denn nur so kann vernünftig ausgebildet werden und die nötige Souveränität im Dienstalltag ausbauen oder erhalten. Mit dem Rotationserlass wird das zerstört.

Fachwissen ist gar nicht mehr gefragt. Die Personalentwicklungsmaßnahmen "alter Art", aber auch das neue Verfahren (AQV) sorgen dafür, dass viel Personalwechsel in Führungsfunktionen und Organisationseinheiten stattfinden. Das gewachsene Fachwissen geht so verloren und kann auch nicht weitergegeben werden. Der Rotationserlass fördert die negativen Folgen der Fluktuation. Genau das Gegenteil müsste man machen. Wir brauchen gerade in der heutigen so anspruchsvollen Zeit Erfahrung und Routine statt ständigen Personal-Austausch nur um ein Häkchen der Expertenkommission zu setzen.

Die DPolG Hessen war von Anfang an gegen die Empfehlung eines Rotations-Erlasses und hat dies in allen Gesprächen mit den Landtagsfraktionen zum Thema gemacht. Zuletzt hat die Junge Polizei in einem Gespräch mit den Landtagsabgeordneten der jungen Union den Rotationserlass zum Thema gemacht. An diesem Gespräch hat auch Innenminister Dr. Roman Poseck auch teilgenommen und in Aussicht gestellt den Rotationserlass zu überprüfen. Das begrüßen wir ausdrücklich. Es zeigt den Erneuerungswillen von Staatsminister Dr. Roman Poeseck"

