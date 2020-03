Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Polizeieinsatz in Wetzlar

Gießen (ots)

Am 20.03.2020 kam es in den Abendstunden zu einem größeren Einsatz der Polizei und der Rettungsdienste in Wetzlar, Max-Berek-Straße. Dort bestand der Verdacht, dass ein 54-Jähriger Deutscher aufgrund einer akuten psychischen Erkrankung sein Haus in die Luft sprengen wollte. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt und die Nachbarn in Sicherheit gebracht. Nach längeren Verhandlungen mit der Polizei verließ der Mann gegen 23.55 Uhr das Haus und konnte widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. Anschließend wurde er in einer psychiatrischen Klinik vorgestellt. Eine Überprüfung des Hauses durch die Feuerwehr mittels Messungen verlief negativ.

