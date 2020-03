Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Vermisstensuche in Marburg

Gießen (ots)

Marburg / Weimar: Wir suchen den 82-jährigen Rudolf Klein aus Weimar. Herr Klein ist seit Samstag, 07.02.2020, ca. 21.20 Uhr aus der Uni-Klinik auf den Lahnbergen in Marburg verschwunden. Herr Klein ist wahrscheinlich orientierungslos und benötigt dringend ärztliche Hilfe. Er wird wie folgt beschrieben: Ca. 170-175 cm, 86 kg, graue, wenige Haare, schwarze Hose, hellrotes Polo-Shirt mit kurzen Armen und einem Aufdruck mit der Stationsnummer 223 darauf, Badelatschen, weiße Socken, keine Brille. Hinweise zum Verbleib des Herrn Klein bitte an Polizei in Marburg, unter 06421-406 0 oder jede andere Polizeidienststelle.

