FW Mainz: Enterich "Rüdiger" sucht und findet Hilfe bei der Feuerwehr

Mainz (ots) - Am Abend des 06. Juni 2024 wurde der Feuerwehr Mainz ein Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus in Gonsenheim gemeldet. Gegen 21:30 Uhr wurden daher durch die Leitstelle die Löschzüge beider Wachen der Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Gonsenheim mit insgesamt 35 Einsatzkräften an die Einsatzstelle alarmiert. Die Kräfte der Feuerwehr mussten zu diesem Zeitpunkt noch davon ausgehen, dass ...

