Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unbekannter Mann spricht Kind an - Polizei sucht Zeugen

Augsburg (ots)

Innenstadt/ Haunstetten - Bereits am vergangenen Donnerstag (03.04.2025), wurde ein junges Mädchen von einem unbekannten Mann angesprochen und in der Straßenbahn nach Hause begleitet.

Der Unbekannte sprach die Achtjährige gegen 19:20 Uhr am Königsplatz an. Er gab an, sie nach Hause zu bringen und fuhr mit ihr in der Straßenbahn Linie 2 bis nach Haunstetten. Hier stiegen sie gemeinsam aus und der Mann brachte das Mädchen bis zu deren Wohnadresse. Dort sprach der unbekannte Mann mit dem Vater des Mädchens und entfernte sich anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Mann wirkte insgesamt etwas verwirrt. Er wurde von dem Mädchen und deren Vater wie folgt beschrieben:

ca. 40 Jahre, ca. 1,75m groß, mitteleuropäisches Aussehen, er trug eine blaue Jeans und eine Cap mit zwei aufgedruckten weißen und schwarzen Fahnen. Er hatte einen dicken Bauch und dünne Beine, einen Dreitagebart und roch nach Alkohol.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet nun Zeugen, die den Mann mit dem Mädchen gesehen haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter der Tel. 0821/323-2110 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell