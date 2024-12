Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch in Restaurant

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (30.11.2024), gegen 05.00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Restaurant in der Holzbachstraße einzudringen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelang dies jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen dem Versuch eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell