POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Augsburg (ots) - Pfersee - Am gestrigen Samstag (30.11.2024) kam es zu einer Unfallflucht in der Dresdner Straße. Gegen 19.45 Uhr hielt eine 26-jährige Mercedes-Fahrerin am Fahrbahnrand an, um ihre Mitfahrerin aussteigen zu lassen. Hierbei kollidierte eine bislang unbekannte Radfahrerin mit der offenen Autotüre. Dadurch stürzte die Mitfahrerin der 26-Jährigen und verletzte sich leicht. Auch die Radfahrerin stürzte ...

