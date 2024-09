Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Alkoholisierter Mann greift Rettungssanitäter an

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Dienstag (10.09.2024) griff ein alkoholisierter 63-jähriger Mann zwei Rettungssanitäter in der Stadtberger Straße an.

Gegen 18.45 Uhr kamen die Rettungssanitäter in eine Gaststätte, da der 63-Jährige dort gestürzt war. Im Rahmen der Untersuchung beleidigte der 63-jährige Mann die beiden Rettungssanitäter und griff einen von ihnen an. Die Rettungssanitäter wurden dabei nicht verletzt.

Die Polizeibeamten nahmen den weiterhin aggressiven 63-Jährigen in Gewahrsam und brachten ihn in den Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen versuchter Körperverletzung und Beleidigung gegen den 63-Jährigen.

