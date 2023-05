POL Schwaben Nord: Raub auf Kiosk

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Dienstag (23.05.2023) kam es zu einem Unfall zwischen einem 37-jährigen Radfahrer und einer 21-jährigen Autofahrerin in der Neuburger Straße Ecke Schillstraße. Dabei wurde der Radfahrer schwer verletzt. Gegen 23.45 Uhr fuhr die Autofahrerin auf der Neuburger Straße in stadteinwärtige Richtung. Auf Höhe der Schillstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer, der bei ...

mehr