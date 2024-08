Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Brand einer Gartenlaube in der Kleingartenkolonie Waldwinkel an der Hermann-Bahlsen-Allee.

Hannover - Groß Buchholz (ots)

Die hannoverschen Brandschützer haben heute Nachmittag im Stadtteil Groß Buchholz den Brand von zwei Gartenlauben und einem größeren Lebensbaum gelöscht.

Gegen 16:30 Uhr hat ein auf dem Rückweg befindlicher Rettungswagen der Feuer- und Rettungswache 5 der Berufsfeuerwehr Hannover ein Feuer mit starker Rauchentwicklung in der Kleingartenkolonie Waldwinkel entdeckt und über die Regionsleitstelle die Kolleg*innen nachgefordert. Zu dem Zeitpunkt brannte ein größerer Lebensbaum in einer Gartenparzelle. Bei Eintreffen des ersten Hilfeleistung-Löschfahrzeugs sprang das Feuer auf eine Holzgartenlaube über. Parallel zu den eingeleiteten Löschmaßnahmen wurden weitere Kräfte nachgefordert, da der Brand sich auch auf den Dachstuhl einer massiv gebauten Gartenlaube in der Nachbarparzelle auszubreiten drohte. Die nachalarmierten Feuerwehrkräfte haben mittels tragbarer Leitern und Handgeführten Rohren den Brand im Dachstuhl der zweiten Gartenlaube schnell unter Kontrolle bringen können. Da alle Fenster und Türen mit Gittern versehen waren, wurde der Brand von außen gelöscht. Während der Löscharbeiten hat ein Angriffstrupp im Dachgeschoss etwas in einem Bett liegen sehen, welches den Anschein einer im Bett liegenden Person hatte. Mittels Brechwerkzeug wurde sich Zugang zum Inneren der Gartenlaube verschafft. Der Verdacht einer im Dachgeschoss befindlichen Person hat sich zum Glück nicht bestätigt. Um 17:40 Uhr konnte der Einsatzleiter "Feuer aus" vermelden. Bei dem Feuer ist die Holzgartenlaube vollständig abgebrannt, während die zweite Gartenlaube im Dachstuhl massiv beschädigt wurde. Die Feuerwehr Hannover war mit 27 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen im Einsatz. Zur Brandursache und der Schadenshöhe können keine Aussagen getroffen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

