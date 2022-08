FW Stuttgart: Dienstag, 09.08.2022: Dachstuhlbrand droht auf Nachbargebäude überzugreifen

Stuttgart (ots) - - Zwei Verletzte durch CO-Austritt - CO aus Gastherme konnte vermutlich aufgrund der hohen Temperaturen nicht richtig abgeführt werden - CO-Melder können Leben retten Die Feuerwehr Stuttgart wurde am Dienstagmittag zu zwei CO-Einsätzen alarmiert, welche vermutlich in Verbindung mit der heißen Wetterlage stehen. Mit CO wird das farb- und geruchlose ...

mehr