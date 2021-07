Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Heckenbrand in Altencelle

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Am Mittwochmittag um 13:21 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Celle mit dem Einsatzstichwort "Heckenbrand am Haus" in die "Horstmanns Koppel" im Stadtteil Altencelle alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle brannte eine Hecke auf gut 10 Metern Länge. Das Feuer konnte mit einem C-Rohr gelöscht werden. Zuvor waren durch Anwohner bereits eigene Löschversuche unternommen worden.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Altencelle. Die ebenfalls alarmierte Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache konnte den Einsatz abbrechen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell