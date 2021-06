Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Gemeinsam im Einsatz für Celle - 3 Einsätze am Sonntagmorgen

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Bereits dreimal rückte die Freiwillige Feuerwehr Celle am Sonntagmorgen zur Unterstützung des Rettungsdienstes aus. Bei vielen Einsätzen ergänzen sich die Celler Hilfsorganisationen mit Wissen und Technik! So auch am heutigen Morgen. So war es um kurz vor acht Uhr in der Straße Garßloh zu einem medizinischen Notfall gekommen. Da ein Abtransport des Patienten über den Treppenraum nicht möglich war, kam eine Drehleiter der Celler Feuerwehr zum Einsatz. Über eine spezielle Tragenhalterung am Korb der Drehleiter konnte der Patient sicher zum Boden gebracht werden. Direkt im Anschluss rückten die Einsatzkräfte in den Eilensteg aus. Auch hier war es zu einem medizinischen Notfall gekommen. Durch die Feuerwehr musste die Wohnungstür geöffnet werden.

Bereits um 4:27 Uhr wurde die Celler Feuerwehr zum ersten Unterstützungseinsatz gerufen. Hier war ein Einsatz der Feuerwehr jedoch nicht erforderlich.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell