Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Ungewöhnlicher Verkehrsunfall mit zwei E-Autos

Heidelberg (ots)

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall, an dem zwei Elektroautos beteiligt waren, ereignete sich am Donnerstagabend im Stadtteil Bergheim.

Ein 36-jähriger Mann stellte seinen Elektro-BMW in einem Parkhaus in der Poststraße auf einen Stellplatz unmittelbar neben einer e-Ladesäule und schloss sein Fahrzeug zum Laden an diese an. Als er kurz nach 19 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war direkt neben seinem Fahrzeug ein weiteres Elektroauto der Marke MG geparkt. Um dieses zu laden, hatte der Fahrer dieses Fahrzeugs sein Ladekabel hinter dem BMW verlegt und ebenfalls an die Ladesäule angeschlossen.

Da das Kabel des MG nach Ansicht des 36-Jährigen nicht am Ausfahren aus dem Stellplatz hindere, fuhr er, nachdem er sein eigenes Auto von der Ladesäule abgekoppelt und das Ladekabel verstaut hatte, aus der Parklücke heraus. Doch offenbar hatte sich das Kabel des MG dann doch am BMW verfangen und riss an diesem die Heckschürze teilweise ab. Das Kabel des MG wurde jeweils an den Steckern beschädigt, am MG selbst und an der Ladesäule entstand nach derzeitigem Kenntnisstand kein Schaden.

Die weitere Unfallsachbearbeitung durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte dauert an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell