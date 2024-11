Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 5: Schwerer Auffahrunfall am Stauende

St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 5 (ots)

Am Montag war ein 51-Jähriger mit einem LKW auf dem rechten Fahrstreifen der BAB 5 von Kronau in Richtung Heidelberg unterwegs. Um kurz nach 10 Uhr übersah er das vor ihm liegende Stauende am Autobahnkreuz Walldorf. Der LKW prallte auf das Heck eines im Stau stehenden VW, welcher durch die Wucht des Aufpralls auf einen vor ihm befindlichen LKW geschoben wurde. Durch den Unfall erlitt der 44-jährige VW-Fahrer schwere Verletzungen. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Kurz danach ereignete sich ein Folgeunfall als ein weiterer LKW nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte und gegen den verunfallten LKW des 51-Jährigen prallte. Der Gesamtschaden liegt bei über 45.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Streife des Verkehrsdienstes Heidelberg fest, dass der 51-jährige Unfallverursacher augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Test ergab bei ihm einen Wert von fast 1,8 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Die leichten Verletzungen, die der Mann bei dem Unfall erlitten hatte, konnten ambulant behandelt werden. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

