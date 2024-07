Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Automaten und Eingangstür eines Kiosks beschädigt - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Dienstag, den 23. Juli, soll eine noch unbekannte Täterin kurz nach 23 Uhr mehrfach gegen die Automaten vor einem Kiosk in der Heidelberger Straße getreten und diese dadurch so stark beschädigt haben, dass sich diese öffneten. Das in den Automaten befindliche Bargeld und diverse Spielwaren stahl die Frau im Anschluss an die Tat. Darüber hinaus beschädigte die Unbekannte durch mehrmalige Tritte die verglaste Eingangstür des Kiosks. Der Sachschaden liegt im hohen dreistelligen Bereich. Die Frau wird wie folgt beschrieben: Lange blonde Haare, ca. 170cm groß, schlanke Figur, sportlich gekleidet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder der Verdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

