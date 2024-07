Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/ B 39: Verkehrsunfall auf der B 39 führt zu Verkehrsbehinderungen, PM Nr.2

Mannheim (ots)

Am Samstagabend kam es auf der B 39 gegen 23:50 Uhr zwischen der Abfahrt Hockenheim-Mitte und Hockenheim -Nord zu einem Verkehrsunfall, nachdem der 27-jährige Fahrer eines BMW einen Stau vor sich übersah. Dieser hatte sich zu diesem Zeitpunkt aufgrund des Abreiseverkehrs nach einem Konzert am Hockenheimring gebildet. Er konnte sein Fahrzeug beim Bemerken des Stauendes nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf einen stehenden Mercedes auf. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der 27-Jährige als auch seine Mitfahrerin verletzt. Auch die beiden Mitfahrerinnen des Mercedes wurden durch den Verkehrsunfall verletzt. Alle Verletzten wurden nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 60.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund des Zusammenpralls waren Betriebsstoffe aus den Fahrzeugen ausgelaufen, so dass für die Unfallaufnahme und die anschließende Reinigung der Fahrbahn, der Verkehr lediglich einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen

