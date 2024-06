Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wertvolles Fotoequipment aus Fahrzeug entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Bisher unbekannter Täter entwendete am Dienstag in der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 12:10 Uhr aus einem in der Tattersallstraße geparkten Hyundai Fotoequipment im Wert von rund 20.000 Euro. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 0621 / 174-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell