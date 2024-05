Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fehlender Grabstein - Wer kann Hinweise geben?

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis

Vermutlich seit vergangenem Mittwoch, den 15.05.2024, fehlt ein rund 1,6 Meter breiter und 1,4 Meter hoher Grabstein sowie eine Kupferlampe und diverse Bepflanzungen eines Grabes des Weinheimer Friedhofs in der Bergstraße. Da alle bisherigen Abklärungen bezüglich eines erklärbaren Abhandenkommens des Grabsteins ohne Erfolg verliefen, ermittelt die Polizei Weinheim nun wegen Verdacht des Diebstahls. Nach bisherigen Zeugenangaben sollen entweder am 15. oder 16. Mai mehrere Personen mit einem Firmenfahrzeug an dem Grab gearbeitet haben. Seitdem ist der kupferfarbene Grabstein mit den betenden Händen im Wert von rund 7.000 Euro spurlos verschwunden. Ob jedoch tatsächlich strafrechtliche Aspekte infrage kommen, oder inwiefern ein Versehen vorliegen könnte, ist nun Teil der weiteren Ermittlungen. Hinweise werden beim Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 entgegengenommen.

