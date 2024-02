Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis: Jugendlicher droht mit Schreckschusswaffe - Polizei sucht Zeugen

Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Rande einer Veranstaltung kam es am Sonntag um kurz nach 17:30 Uhr in der Straße Im Bruch unweit des Festplatzes zu einer Bedrohung. Aus bislang noch unklarem Grund richtete ein 16-Jähriger eine Schreckschusswaffe auf drei junge Männer und drohte, sie zu erschießen. Ein Passant bekam dies mit und verständigte sofort die Polizei. Als diese zum Ort des Geschehens eilte, bemerkte das der Jugendliche und floh. Er konnte kurze Zeit später in der Brustkaramellengasse vorläufig festgenommen werden. Die von ihm weggeworfene Tatwaffe konnte von der Polizei sichergestellt werden. Gegen den Jugendlichen wird jetzt wegen Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ketsch unter der Telefonnummer 06202-61696 zu melden.

