POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der B 292 bei Helmstadt-Bargen mit mehreren Fahrzeugen und mehreren Verletzten - PM Nr. 1

Mannheim (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft hebelte am Donnerstag im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 18:00 Uhr die Balkontür einer 58-Jährigen im Mannheimer F6-Quadrat auf und drang in die Wohnräume ein. Im Anschluss verriegelte der unbekannte Täter die Wohnungseingangstür von innen mittels eines an der Tür angebrachten Sicherheitsbolzens. Die unbekannte Täterschaft durchsuchte im weiteren Verlauf mehrere ...

mehr