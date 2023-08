Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mehrere Gartenhäuschen im Pfaffengrund aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei den Kleingartenanlagen an der Himmelswiese und im Diebsweg mehrere Gartenhäuschen auf. Bislang meldeten sich zehn Geschädigte bei der Polizei. In einigen Fällen blieb es bei einem Aufbrechen von Türen und Fenstern, in anderen wurden Gegenstände, darunter Gartenwerkzeuge, aus den Hütten entwendet. Einen Teil des Diebesguts fanden am Samstag aufmerksame Kinder. Die Beute war verpackt in einem Gebüsch versteckt. Der Gesamtschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Eppelheim nahm die Ermittlungen hinsichtlich der Einbrüche auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-3418-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell