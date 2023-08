Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Pkw endet nach Verkehrsunfall im Acker

Sinsheim (ots)

Am Dienstag, um 22:15 Uhr, befuhr ein 28-Jähriger die B 292 von Sinsheim kommend in Fahrtrichtung Waibstadt. In Höhe der Mülldeponie kam der Opelfahrer von der Fahrbahn ab, beschädigte den Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Durch den Aufprall kam das Auto von der Bundesstraße ab und blieb in einem nahegelegenen Acker beschädigt liegen. Der Opelfahrer wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst aus dem Acker gezogen werden. Der Sachschaden an den Verkehrszeichen und an dem Flur-/bzw. Ackerstück lässt sich noch nicht beziffern. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

