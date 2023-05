Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Multifunktionslenkräder und Navigationsgeräte aus mehreren BMW entwendet - Zeugen gesucht!

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine unbekannte Täterschaft entwendete in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr und Donnerstagnachmittag, 17:45 Uhr aus mehreren BMW die eingebauten Lenkräder sowie die Navigationsgeräte.

Bei einem in der Karl-Theodor-Straße abgestellten BMW wurde zunächst die rechte hintere Fensterscheibe eingeschlagen. In Folge dessen entwendeten die unbekannten Täter das Multifunktionslenkrad und flüchteten im Anschluss.

Aus einem im Kral-Philipp-Weg geparkten BMW montierte die Täterschaft ein Lenkrad, ein Navigationsgerät sowie das Bedienfeld der Mittelkonsole ab und entfernten sich von der Tatörtlichkeit.

Auch bei zwei in der Goethestraße geparkten BMW gelangten die Täter ,auf bisher ungeklärte Weise, in das Fahrzeug und nahmen jeweils das Navigationsgerät an sich, um anschließend in unbekannte Richtung zu flüchten.

Der gesamte Diebstahl- und Sachschaden ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit durch die Spezialisten und Spezialistinnen für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geprüft.

Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten bzw. sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel: 06222 / 5709-0, in Verbindung zu setzen.

