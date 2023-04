POL-MA: Mannheim, Neckarstadt: Unfall mit Straßenbahn - PM 1

Heidelberg (ots) - Das Polizeirevier Heidelberg Mitte zieht in der Zeit vom 26.04.-28.04. in neue Räumlichkeiten um. Der neue Standort ist ab Samstag, den 29.04.2023, in der Rohrbacher Straße 11, in 69115 Heidelberg. Die Telefonnummer bleibt bestehen, sollten Sie Anliegen haben, steht Ihnen während des Umzugs der Ermittlungsdienst des Polizeireviers Heidelberg Mitte ...

