Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Straßenverkehrsgefährdung; 20-jähriger Audi-Fahrer flüchtet unter Drogeneinfluss; Verfolgungsfahrt; Fahrer hat keine Fahrerlaubnis; Auto sichergestellt

Mannheim-Lindenhof (ots)

Nachdem ein 20-jähriger Audi-Fahrer in der Nacht zum heutigen Mittwoch, kurz nach 1 Uhr in der Dannstadter Straße einer Polizeistreife aufgefallen war, flüchtete der Mann mit seinem Auto und fuhr auf der Neckarauer Straße in Richtung Casterfeldstraße.

In der Spitze beschleunigte der Audi-Fahrer während des ersten Hinterherfahrens des Streifenwagens auf eine Geschwindigkeit von deutlich über 150 Kilometer pro Stunde.

Im Rahmen der anschließend eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen, an der bis zu 14 Funkstreifenwagen eingesetzt waren, konnte der abgestellte Audi und auch der geflüchtete Fahrer gegen 2 Uhr in einem Feldweg in Brühl angetroffen werden.

Der junge Mann räumte gleich Gründe für sein "Fehlverhalten" und sein Flüchten ein. Gegenüber den Polizeibeamten, gab er an, Cannabis konsumiert und auch keine Fahrerlaubnis zu haben.

Auf dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau wurde durch einen Polizeivertragsarzt bei dem 20-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt. Der Audi wurde bis zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft sichergestellt und abgeschleppt.

Der Halter des Autos konnte noch in der Nacht erreicht werden und auch gegen ihn wird nun separat unter anderem wegen Zulassen von Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Nach Abschluss der nächtlichen polizeilichen Maßnahmen konnten der 20-jährige Fahrer und der Halter, aber ohne Audi, wieder nach Hause gehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell