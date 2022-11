POL-MA: Heidelberg - Schlierbach: Zeugen gesucht nach Diebstahl aus Fahrzeug mit hohem Sachschaden

Mannheim-Neckarau (ots) - Am Montag gegen 17 Uhr beschädigte ein noch unbekannter LKW-Fahrer in der Wörthstraße einen am Straßenrand geparkten VW Golf GTI. Der Unbekannte kollidierte beim Abbiegen nach rechts in die Friedrichstraße mit dem Auto und setzte seinen Weg ohne Anzuhalten fort. Es entstand ein Schaden an der Fahrerseite von mindestens 10.000 Euro. ...

