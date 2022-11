POL-MA: Heidelberg - Weststadt: Hoher Schaden nach Diebstahl aus PKW - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr verursachte eine bisher unbekannte Frau in der Straße "am oberen Luisenpark" einen Auffahrunfall und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Die Unbekannte fuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand in Richtung Kolpingstraße und erkannte zu spät, dass ein weißer Peugeot vor ihr abbremsen musste. In der Folge fuhr sie auf das Fahrzeug der 30-jährigen Frau auf. ...

