Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Schulgebäude - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Wochenende zwischen Freitagnachmittag, 15:00 Uhr und Dienstagmorgen, 6:50 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in eine Schule in M 6. Nach bisherigen Ermittlungen entwendeten diese über 200 Euro aus der Schulmensa und beschmutzten Schränke und Unterlagen in einem Klassenraum.

Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell