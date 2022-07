Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Exhibitionist zeigt sich zwei Jugendlichen; Zeugen gesucht

Wiesloch (ots)

Ein bislang unbekannter Exhibitionist trat am Montagabend, gegen 20.45 Uhr, in der Blumenstraße zwei 16 und 17 Jahre alten Mädchen gegenüber und manipulierte an seinem Glied. Die Jugendlichen eilten nach Hause und erzählten das Geschehen ihrer Eltern, weshalb noch am selben Abend Anzeige erstattet wurde.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm; dunkler Teint; dunkle, kurze Haare. Er trug ein blaues T-Shirt und eine verwaschene Jeans.

Das Dezernat Sexualdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zum dem gesuchten Mann geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

