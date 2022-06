POL-MA: Mannheim-Almenhof: Unbekannter schlägt grundlos zu - Wer kann weitere Hinweise geben?

Heidelberg (ots) - Gegen 2 Uhr am Donnerstag kam es in Handschuhsheim zu einem schweren Verkehrsunfall - die Unfallstelle erstreckte sich über 90 Meter. Der 28-jährige Fahrer eines Renaults fuhr zunächst auf der Dossenheimer Landstraße in Richtung Hans-Thoma-Platz, wobei er nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit seinem Vorderrad einen Randstein streifte. Darauf verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug ...

