POL-MA: Mannheim-Mühlauhafen: Versuchter Einbruch in Burgerrestaurant - Zeugen gesucht!

Heidelberg-Kirchheim (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 16 Uhr in der Sandhäuser Straße. Eine 33-Jährige Hyundai-Fahrerin befuhr die Sandhäuser Straße in Richtung Cuzaring, als sie an der Kreuzung zum Cuzaring angekommen verkehrsbedingt an einer Ampel bis zum Stillstand abbremsen musste. ...

mehr