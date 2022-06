Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd

Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Mehrfamilienhaus - PM Nr. 1

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:00 Uhr wurde der Polizei ein Brand in einem Mehrfamilienhaus im Bannholzweg gemeldet. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Gebäudes war es zum Ausbruch des Brandes gekommen, welcher durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Die Bewohner des Hauses hatten sich bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte selbstständig aus dem Anwesen begeben. Die Wohnungsinhaberin war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in der Wohnung. Es wurden keine Personen verletzt, der Sachschaden bewegt sich nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Wohnung, in der der Brand ausbrach, sowie die darunterliegende Wohnung sind derzeit nicht bewohnbar. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Das Polizeirevier Neckargemünd war zur Aufnahme des Sachverhalts vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell