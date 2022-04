Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6 Höhe Ketsch - Fahrzeugbrand - Vollsperrung beider Richtungsfahrbahnen aufgrund Rauchentwicklung, Pressemeldung Nr. 2

BAB 6 Gem. Ketsch (ots)

Kurz nach 20:00 Uhr am Montagabend wurde dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei ein Fahrzeugbrand auf der BAB 6 zwischen der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim und Mannheim-Rheinau/Schwetzingen gemeldet. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die BAB 6 für etwa 30 Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Mittlerweile wurde die Fahrbahn in Fahrtrichtung Süden wieder freigegeben. In der entgegengesetzten Richtung ist die linke Fahrspur wieder befahrbar. Die Bergungsarbeiten dauern derzeit noch an. Die Ursache des Fahrzeugbrandes ist bislang noch unklar, es ist jedoch von einem technischen Defekt auszugehen. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Die Außenstelle Walldorf des Verkehrsdienstes Heidelberg sichert derzeit noch die Gefahrenstelle ab und hat die Ermittlungen übernommen.

