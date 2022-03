Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Polizei sucht Besitzer gestohlener Fahrräder (FOTO)

Mannheim-Oststadt (ots)

Nachdem die Polizei in der Nacht zum 03.02.2022 gegen 02:30 Uhr nach einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zwei Heranwachsende vorläufig festgenommen hatte (wir berichteten), ist die Polizei in Mannheim nun auf der Suche nach den Eigentümern zweier entwendeter Fahrräder, die die beiden Männer mit sich führten. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke "Bergsteiger", Typ "Makalu" in schwarz mit grün/gelben Effekten, sowie ein Trekkingbike der Marke "Bike Manufaktur", Typ "Magic Sport" in schwarz. Lichtbilder der Fahrräder sind der Pressemeldung beigefügt.

Die ursprüngliche Pressemeldung finden sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5137764

Eigentümer der beiden Fahrräder können sich unter der Rufnummer 0621 718490 an das Polizeirevier Mannheim-Käfertal wenden.

