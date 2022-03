POL-MA: Mannheim-Käfertal: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Ein 20-jähriger Mann war gegen 16 Uhr mit seinem VW auf dem Luisenring in Richtung Friedrichsring unterwegs. Am Kurpfalzkreisel bog er nach links in Richtung Kurpfalzbrücke ab. Dabei stieß er mit einem ...

