POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Kontrolle über das Fahrzeug verloren und drei Autos und zwei Laternen beschädigt.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Weil der die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, beschädigte ein 82-jähriger Autofahrer am Freitagmorgen in Schwetzingen drei geparkte Autos und zwei Laternen. Gegen 8.30 Uhr, kurz nach dem Einfahren auf den Parkplatz eines Krankenhauses in der Bodelschwinghstraße verwechselte der Mann das Gaspedal mit dem Bremspedal und beschleunigte seinen Audi. Dabei streifte er zunächst einen geparkten BMW, rammte anschließend eine Laterne und prallte schließlich gegen eine weitere Laterne und einen geparkten Kia. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde letztendlich auch ein dort abgestellter VW in Mitleidenschaft gezogen.

Der Senior zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in der Notaufnahme des Krankenhauses untersucht und medizinisch versorgt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro.

