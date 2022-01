Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim

Rhein-Neckar-Kreis: L 536 zwischen Schriesheim und Wilhelmsfeld aufgrund eines Erdrutschs derzeit in beide Richtungen gesperrt

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell ist die L 536 zwischen Schriesheim und Wilhelmsfeld ab Einmündung in Richtung Altenbach nach einem Erdrutsch in beiden Richtungen vollgesperrt. Eine örtliche Umleitung über Altenbach bzw. in der Gegenrichtung über Wilhelmsfeld ist eingerichtet. Feuerwehr, Polizei und Straßenmeisterei sind vor Ort im Einsatz. Glücklicherweise entstanden hierbei weder Sach- noch Personenschäden.

