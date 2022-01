Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Zuchtvögel aus Schrebergarten gestohlen - 10.000 Euro Schaden

Heidelberg (ots)

Zwischen dem 30.12.2021, 16:00 Uhr und dem 31.12.2021, 10:00 Uhr, wurden aus der Kleingartenanlage beim "Schlangenweg" in Heidelberg-Wieblingen ca. 40 Zuchtvögel entwendet. Vermutlich drückten die Täter einen Zaun ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Gartengrundstück. Bei den gestohlenen Zuchtvögeln handelt es sich um Stieglitze. Jeder Zuchtvogel hat einen Ring, inklusive registrierter Individualnummer, um den Fuß. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, 06221-34180, in Verbindung zu setzen.

