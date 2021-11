Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wallstadt: PKW gefährdet Radfahrer - Zeugen gesucht

Mannheim-Wallstadt (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 13 Uhr kam in der Storchenstraße im Bereich des Fahrradwegs auf Höhe des Vogelstangsees zu einer Gefährdung eines Fahrradfahrers. Nach bisherigen Ermittlungen soll eine Mini-Fahrerin dem 14-jährigen Radfahrer zunächst dicht aufgefahren sein und ihn dann gefährlich überholt haben. Beim Überholen kam es zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und PKW, wodurch der 14-Jährige glücklicherweise nicht verletzt wurde. Sowohl am Mini, als auch am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Dieser beläuft sich insgesamt auf 100 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung. Zeugen, welche den Verkehrsvorgang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim unter 0621/174-4066 in Verbindung zu setzen.

