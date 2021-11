Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Radfahrerin missachtet Rotlicht und wird von PKW erfasst

Mannheim-Oststadt (ots)

Am frühen Dienstagabend gegen 17 Uhr fuhr eine 29-jährige Fahrradfahrerin über den Fußgängerüberweg in der Schubertstraße, obwohl die Ampelanlage für sie rot zeigte. Ein von der Wilhelm-Varnolt-Allee kommender 77-jähriger VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, wodurch es zum Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und dem PKW kam. Durch den Sturz wurde die 29-Jährige leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell