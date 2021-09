Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei bittet erneut um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 13-Jährigen Kind

Mönchengladbach (ots)

Bei der Suche nach dem 13-jährigen Kind Lea N. bittet die Polizei erneut um Mithilfe. Das Mädchen hat die elterliche Wohnung am Mittwochabend, 22.09.2021, zwischen 21:20 Uhr und 01:30 Uhr verlassen und wird vermisst. Weil die bisherigen Such- und Ermittlungsmaßnahmen ergebnislos verlaufen sind, wendet sich die Polizei nochmals an die Öffentlichkeit und fragt:

Wer hat Lea gesehen und / oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Ein Lichtbild und eine Beschreibung der Vermissten finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/moenchengladbach-vermisstes-kind

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (jl)

