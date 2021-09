Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Einfamilienhaus - Fenster stand auf Kipp

Mönchengladbach (ots)

Über ein auf Kipp stehendes Fenster im Obergeschoss eines Einfamilienhauses am Schürenweg, hat sich ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch, 22. September, zwischen 9.20 und 12 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung verschafft und Schmuck entwendet.

Vermutlich nahm der Täter eine am Gelände vorgefundene Leiter als Hilfe, um das Fenster in der oberen Etage zu öffnen. Die Räumlichkeiten wurden augenscheinlich durchsucht und der Einbrecher durch das Nachhause-Kommen der Bewohner gestört und in die Flucht geschlagen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter 02161-290 und warnt noch einmal: Gekippte Fenster, sind offene Fenster! Fenster, Balkon- und Terrassentüren sollten bei Verlassen des Hauses immer verschlossen werden. (cr)

