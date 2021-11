Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach

Rhein-Neckar-Kreis: Jugendliche besprühen Hauswand eines Supermarktes und posieren für Fotos

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am 31.10.2021 gegen 19.30 Uhr meldete ein Zeuge eine Gruppe von Jugendlichen, welche an der Rückseite eines Supermarktes in der Bray-sur-Seine-Straße in Hemsbach, die Hauswand besprühten und im Zuge dessen vor ihren "Kunstwerken" posierten und Fotos machten. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten des Polizeireviers Weinheim ergriffen die Jugendlichen sofort die Flucht, worauf die Beamten die Verfolgung aufnahmen und einen der Beschuldigten festnehmen konnten. Der 14-Jährige konnte aufgrund von Farbresten an seinen Händen überführt werden. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen seinen Eltern überstellt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die weiteren Ermittlungen zu möglichen Mittätern werden durch das Polizeirevier Weinheim geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell