POL-MA: Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: unbekannter Unfallverursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 21.10.2021, 23:00 Uhr bis Donnerstag, 22.10.2021, 10:40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Rangieren, einen in der Hölderlinstraße geparkten VW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Pflichten nachzukommen. Der 31-jährige Geschädigte stellte seinen VW am Mittwochabend auf Höhe der Hausnummer 5 am Fahrbahnrand ab. Als er am nächsten Morgen zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er, dass der vordere linke Radkasten seines Fahrzeugs eingedellt war. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die den Unfallhergang womöglich beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Tel.: 06202 2880 zu melden.

